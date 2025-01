Lama e sujeira: moradores de Curitiba ficam sem água após chuva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores de Curitiba ainda lidam com os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de terça-feira (28). No bairro Cajuru, por exemplo, alguns moradores ficaram mais de 15 horas sem água para limpar a lama de casa.

Antes da chuva, os moradores tiveram o abastecimento interrompido devido a uma obra da região. A previsão era de que o serviço fosse normalizado até a madrugada de quarta-feira (29), mas o retorno da água só foi se concretizar depois das 13h.

O Cajuru foi um dos bairros mais afetados pela tempestade que durou pouco mais de uma hora, segundo a Defesa Civil. Abranches, Jardim das Américas, Uberaba, Atuba, Bairro Alto, Tatuquara, Capão da Imbuia e Jardim Social foram outras localidades que registraram estragos.

No período, o acumulado de chuva foi de 63,6 milímetros de chuva – 34% do esperado para o mês de janeiro. As rajadas de vento chegaram a 68,4 km/h.

Estragos também na região metropolitana

Além de Curitiba, cidades metropolitanas também registraram estragos. Em Pinhais, os bairros Jardim Claudia e no Atuba tiveram ocorrências de alagamento. Em Colombo, além das enchentes, um muro desabou.

A estrutura faz parte do terreno de uma churrascaria tradicional do município, a Berckemback. O proprietário do local tinha acabado de chegar no estabelecimento quando escutou um barulho muito alto. “Estava fazendo chimarrão e já saí para ver o que aconteceu. O muro não era próximo da churrascaria e era antigo, tinha pelo menos 40 anos. Por sorte, ninguém se machucou”, detalha Valdir Berckemback.

No resto da semana, segundo o Simepar, a instabilidade permanece na região Leste do Paraná – que abrange Curitiba, região metropolitana e Litoral. “Nos Campos Gerais, Sudeste, RMC e litoral, o sistema alongado de baixa pressão em superfície continuará favorecendo os maiores acumulados de chuva. A disponibilidade de umidade e os efeitos do aquecimento diurno poderão resultar em pancadas isoladas”, explica o Simepar.

Conforme a Defesa Civil, novos estragos devido às chuvas não estão descartados. A orientação do órgão é monitorar o acúmulo de água e, em caso de perigo, deixar o local imediatamente. É possível pedir ajuda nos telefones 199 e 193.