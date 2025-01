BMW Motorrad cresce no Brasil em 2024 e lidera na América do Sul

O BMW Group América Latina comercializou 27.742 motocicletas em 2024, o que representa um aumento de 5,2% em comparação com o ano de 2023, um resultado valioso em um ano desafiador para a indústria global de motocicletas. A BMW Motorrad alcançou 50% de participação no mercado premium regional.

“Moto é vida, ainda mais na América Latina, onde uma em cada duas motocicletas premium é BMW Motorrad e conseguimos, como região, um volume de vendas maior do que o da BMW Motorrad na Alemanha. Isso reflete nosso foco na promoção de experiências e na parceria com os melhores concessionários, importadores e equipe”, comentou Dirk Biehler, Diretor Regional da BMW Motorrad América Latina. “Continuaremos trabalhando para superar as expectativas de nossos clientes e fortalecer nossa presença em toda a região”.

Os lançamentos de 2024 incluíram de forma destacada a BMW R 1300 GS e a BMW R 1300 GS Adventure, duas motocicletas com excelentes capacidades em diferentes tipos de terreno e conforto para o motociclismo de aventura, o que as tornam uma opção ideal para o motociclista que busca estar preparado para as estradas e trilhas da nossa região, assim como as BMW F 800 GS, BMW F 900 GS e F 900 GS Adventure são extremamente adequadas. No Brasil, a BMW R 1300 GS Adventure começará a ser comercializada em 2025 e será produzida na planta brasileira de Manaus.

As motocicletas BMW R 12 e BMW R 12 nineT estrearam em 2024 como uma opção que combina a personalidade de uma clássica motocicleta roadster BMW com motor Boxer, com tecnologia de ponta e design vintage. O motociclista urbano tem uma nova opção de zero emissões com a BMW CE 02, que oferece um novo conceito de eletromobilidade ideal para grandes áreas metropolitanas como Bogotá, na Colômbia, Cidade do México ou Santiago do Chile.

O mercado brasileiro, onde o BMW Group possui a planta de produção de motocicletas em Manaus, a única focada em motocicletas fora da Alemanha, liderou as vendas regionais com um total de 15.267 unidades vendidas, refletindo um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior. Esse aumento é um testemunho do contínuo interesse e confiança dos clientes brasileiros na qualidade e desempenho das motocicletas BMW. Com esses resultados, o Brasil se consolidou entre os cinco maiores mercados de motocicletas do mundo. Em 2025, a produção na planta de Manaus aumentará quase 10%, alcançando cerca de 17.000 unidades. A fábrica produzirá ao todo 13 modelos, mantendo seus altos padrões de qualidade e excelência.

No México, as vendas atingiram 7.219 motocicletas, o que representa um crescimento de 1,8% em comparação com 2023. Esse resultado reafirma a forte presença da BMW Motorrad no mercado mexicano e o compromisso da marca com a satisfação do cliente.

Os mercados importadores entregaram um total de 4.490 motocicletas aos clientes, o que significa um aumento de 2,3% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento destaca a crescente expansão e aceitação da BMW Motorrad na região. O mercado colombiano, com 1.964 unidades, 12% a mais do que no ano anterior, foi o destaque entre os importadores.

O mercado argentino, apesar de enfrentar desafios econômicos, conseguiu vender 766 motocicletas, representando uma queda de 3,6% em comparação com 2023. O BMW Group América Latina continua trabalhando estreitamente com seus concessionários na Argentina para se adaptar às condições do mercado e melhorar os resultados no futuro.

O BMW Group América Latina agradece a todos seus clientes, concessionários e colaboradores pelo contínuo apoio e compromisso. Esperamos um 2025 cheio de novos desafios e oportunidades. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).