Nissan Kicks liderou vendas para pessoas com deficiência

O ano passado reforçou mais uma vez que o Nissan Kicks segue conquistando cada vez mais os brasileiros. O modelo teve seu melhor ano de vendas em 2024 desde seu lançamento em 2016, ficou no ranking dos 10 veículos mais comercializados do país em todas as categorias e também confirmou mais uma vez que é o SUV preferido dos brasileiros com deficiência, o denominado segmento PCD.

O Nissan Kicks respondeu, em 2024, por 20% das vendas – 15.390 unidades – de utilitários esportivos de seu porte para pessoas com deficiência, que contam com um modo de comercialização denominado de vendas diretas, incluindo também outras categorias, como taxistas.

Versátil, equilibrado e espaçoso, o sucesso do modelo também é resultado de todo um projeto da Nissan focado na melhor experiência de cada cliente, como, no caso, as pessoas com deficiência (PCD). Além de treinamentos específicos para toda a rede de concessionários e adequação das lojas, a Nissan reforçou suas ações no mundo virtual. A empresa incluiu novas ferramentas em seu site para permitir maior acessibilidade às pessoas com limitações sensoriais, por exemplo.

Na página da empresa, foi criada uma área exclusiva para o público PCD, na qual são encontrados os passos detalhados da jornada de compra de um veículo com benefícios, que estão também explicados de forma clara. O desenho das páginas foi otimizado para permitir uma navegação mais intuitiva, deixando também a leitura mais fluída. E é possível encontrar os preços e características dos veículos com imagens.

A Nissan também disponibilizou as perguntas e respostas mais comuns (FAQ) neste segmento. Nelas aparecem, por exemplo, questões sobre as características e adaptações PCD mais procuradas pelos clientes e a explicação de quais são os diversos tipos de deficiências que permitem ao cliente requerer isenções e descontos.

Outra medida da Nissan para os clientes PCD foi o lançamento de mais uma alternativa de canal de informação: o chatbot. Ele pode ser acessado pelo site da marca para se obter todo o conteúdo sobre a modalidade PCD de forma rápida e eficiente. No menu de atendimento, o cliente pode optar por ter mais informações sobre os modelos PCD da Nissan, as condições especiais e todo passo a passo de compra.

“Nossas ações para o segmento de PCD em 2024 mostraram-se muito assertivas, como parte de nosso foco em dar a melhor experiência para todos nossos clientes com equidade – desde a reformulação da área para esse cliente em nosso site até mais treinamento para a rede de concessionários. E, claro, não podemos deixar de ressaltar que o Nissan Kicks é um modelo que é muito desejado por diversos tipos de clientes, inclusive desse segmento. Ficamos muito contentes e orgulhosos com o que estamos colhendo”, afirma Ricardo Bianchi, diretor de vendas da Nissan do Brasil. (Foto: Nissan/Divulgação).