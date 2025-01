VÍDEO: Homem atropela criança de 4 anos, foge e vai preso em Guaratuba

Um caso chamou a atenção em Guaratuba nesta terça-feira (28), quando um homem de 39 anos foi preso em flagrante após atropelar uma criança de 4 anos e fugir do local sem prestar socorro. O incidente ocorreu no bairro Piçarras, durante as ações do Verão Maior Paraná.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o motorista desrespeitou a sinalização de trânsito e atingiu a criança, que estava em uma bicicleta. Após o atropelamento, o condutor fugiu do local, ignorando a vítima.

O delegado Paulo César, responsável pelo caso, relatou que os policiais civis agiram rapidamente para identificar o suspeito. “Logo após o ocorrido, iniciamos as diligências e localizamos o condutor em um bar próximo ao local do acidente”, explicou.

A situação se agravou quando os agentes encontraram o suspeito. “No momento da abordagem, o autor foi visualizado descendo do veículo em estado de embriaguez, sendo então dada a voz de prisão ao mesmo, que resistiu à abordagem”, detalhou o delegado.

O homem foi autuado por diversos crimes, incluindo embriaguez ao volante, afastamento do local do acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e omissão de socorro. Após os procedimentos de prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.