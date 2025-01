Pista de skate reformada em Curitiba vira point de campeões do esporte; veja fotos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um trecho da Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Parolin, é o novo point de skate em Curitiba. Ali, na altura do número 2.310, está a última pista pública reformada pela prefeitura. Após a repaginada, o local trouxe novas possibilidades de manobras para os skatistas curitibanos evoluírem no esporte.

A antiga pista, que tinha apenas uma mini rampa, foi modernizada. Agora, os skatistas podem praticar em um complexo que reúne um bowl- pista em formato de piscina, que é muito usada nos Estados Unidos -, além de uma mini rampa e um half pipe, estrutura em formato de “U”.

É possível transitar por toda a extensão do complexo, pois há uma passagem que une as partes da pista. A reforma terminou em outubro do ano passado e, desde então, virou a favorita de muitos skatistas profissionais da cidade.

Nova pista de skate em Curitiba é frequentada por medalhista olímpico

Em vídeos do YouTube é possível ver o medalhista olímpico curitibano Augusto Akio, o Japinha, andando no local. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele conquistou a medalha de bronze no skate park.

O curitibano Carlos de Andrade, mais conhecido como Piolho, campeão mundial de skate street em 2000, também frequenta a área.

Pista revitalizada resgata antigos praticantes do esporte

A qualidade das novas pistas revitalizadas está fazendo muitos skatistas “aposentados” voltarem a praticar. É o caso de Luiz Guimarães, conhecido no mundo do skate como Kverna. Aos 28 anos, ele se animou a voltar para o esporte.

“Essa é uma pista bem diferente para a gente andar. Dá para explorar bem as manobras. Além disso, é uma pista pública, totalmente 0800, só chegar e andar. Agora é só a gente zelar por ela e evoluir ainda mais no esporte. Esse investimento da Prefeitura é demais. Voltei a andar de skate porque agora temos boas opções de pistas públicas em Curitiba”, afirmou Kverna, que mora no Sítio Cercado.

Na mesma avenida, já na altura da Vila Guaíra, existe ainda uma outra pista de skate. No formato skate plaza, que simula obstáculos encontrados em ruas e praças, ela foi inaugurada em 2021, e também atrai centenas de skatistas.

Revitalização de pistas de skates recebeu R$ 2,8 milhões

Desde 2023, a Prefeitura de Curitiba deu início a um processo de revitalização em todas as 32 pistas públicas da cidade. O investimento é de R$ 2,8 milhões. As manutenções são coordenadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.