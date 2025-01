Zezé Di Camargo faz show exclusivo na “Disney do Churrasco”, em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba será palco de um evento imperdível para os amantes da boa música e da gastronomia de qualidade. No dia 27 de março, a Fazenda Churrascada Curitiba, conhecida como a “Disney do churrasco“, celebra seu segundo aniversário com um show especial de Zezé Di Camargo.

O cantor sertanejo apresentará seu projeto solo “Zezé Di Camargo – Rústico“, que promete emocionar o público com grandes sucessos de sua carreira e novas composições. O evento marca mais um capítulo na história do restaurante, que já recebeu nomes consagrados da música sertaneja como Gian e Giovani e Cesar Menotti e Fabiano.

Alexandre Voigt, sócio da Fazenda Churrascada Curitiba, expressa sua empolgação: “É uma grande honra receber artistas desse porte e com uma carreira tão expressiva em nossa casa. Os últimos shows nacionais que realizamos foram uma grata surpresa e proporcionaram uma experiência incrível para os clientes”.

Quanto custa?

Os ingressos para o evento estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (23), exclusivamente na modalidade de mesa cheia. Com valores a partir de R$ 1.500,00 para quatro pessoas, o ingresso garante acesso ao show, enquanto o consumo é cobrado separadamente.

Voigt destaca o caráter exclusivo do evento: “Os lugares são limitadíssimos, porque nós oferecemos uma experiência exclusiva, com muito conforto para o cliente, que assiste ao show acomodado na sua mesa e ainda pode apreciar um belo churrasco enquanto curte a atração musical bem de perto”.

Durante o show, os presentes poderão desfrutar do cardápio completo da Fazenda Churrascada, famoso pela variedade e qualidade dos cortes. Para os interessados em conferir as opções antecipadamente, os pratos podem/menu ser conferidos no site oficial da casa.

Zezé Di Camargo: Rústico – Fazenda Churrascada Curitiba

Dia 27 de março de 2025 (quinta-feira), a partir das 20h

Rua Brigadeiro Franco, n. 3991 – Rebouças

Mesas a partir de R$ 1.500 para quatro pessoas.