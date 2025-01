Acidente no Contorno Leste provoca congestionamento em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão provocou filas no Contorno Leste, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 111 da BR-116, na pista sentido São Paulo.

A rodovia chegou a ser totalmente interditada, por volta das 9h30. A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, informou fila de 5 quilômetros na região. A liberação da pista ocorreu por volta das 10 horas.

Ainda segundo detalhes da PRF, uma vítima do acidente foi encaminhada ao Hospital Evangélico, em Curitiba. A polícia não deu detalhes do estado de saúde dos envolvidos.