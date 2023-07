Bloqueio muda trânsito em importante cruzamento de Curitiba

A partir desta segunda-feira (24), a Rua Roaldo Brun, na região do Trevo do Atuba, em Curitiba, será bloqueada. A interdição, que acontece para a realização das obras de drenagem, acontecerá entre as ruas Bernardo Bubniak e Pintor Ricardo Krueger.

Veículos que trafegam no sentido Colombo pela Roaldo Brun terão que seguir o desvio pela Bernardo Bubniak, fazer o contorno na Linha Verde e seguir pela Rua Pintor Ricardo Krieger. A região vai estar sinalizada. Já quem está na pista sentido Curitiba deverá acessar a Rua Ângelo Greca e contornar o bloqueio pela Bernardo Bubniak.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a atividade, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) faz parte das intervenções do lote 4.1 da Linha Verde Norte.

Nesta etapa, a obra vai utilizar equipamentos como máquinas e caminhões. Alguns pontos terão escavação de quatro metros de profundidade. A previsão é de que os trabalhos sejam executados no período de um mês.

Trecho que será bloqueado nesta segunda-feira. Foto: Google Maps

