A pesquisa de junho do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, mostra os bairros mais procurados em Curitiba para locações residenciais.

No mês de junho, com 14,9% dos imóveis, o Centro permanece no topo da lista dos bairros mais buscados. Em seguida, aparecem os bairros Portão (5,1%) e Água Verde (4,3%).

O ranking também aponta procura de imóveis residenciais para alugar no Campo Comprido (4,0%), Cristo Rei (3,7%), CIC (3,5%) e Santa Cândida (3,2%).

E quando a análise é sobre imóveis comerciais para locação, o Centro também segue na liderança, com 27,8% das negociações. Nessa categoria, os seguintes bairros que se destacam na lista são: Cristo Rei (9%), Água Verde (6,8%), Centro Cívico (6%), Batel (5,3%) e Boa Vista (3%).

Pesquisa aponta aumento por procura de imóveis comerciais em Curitiba

Segundo o Inpespar, houve um aumento na procura por imóveis comerciais na capital paranaense. Após o registro de 5,5% em maio, o índice de Locação Sobre Oferta (LSO) teve crescimento de 2.3 pontos percentuais (p.p) e chegou a 7,8% em junho, maior resultado do primeiro semestre de 2023.

“O LSO comercial em Curitiba se mantém em um patamar alto em 2023. A diferença de mais de 2 p.p em comparação ao mês de maio chama a atenção daqueles compradores que buscam espaços na cidade com estratégias de investimento”, comenta o presidente do Inpespar e vice-presidente de Economia e Estatística do Secovi-PR, Luciano Tomazini.

Quanto custa um aluguel em Curitiba?

O ticket médio total teve aumento de 9,1% em junho. A média de locações passou de R$ 1.719 para R$ 1.876 na comparação com maio. O valor médio das locações residenciais, por sua vez, cresceu 7,9% e atingiu o valor de R$ 1.800. A crescente dos números analisados revela a recuperação do mercado imobiliário e reforça o cenário positivo para as aquisições feitas para fins de investimento.

“Além dos índices positivos no setor de locações, a alta velocidade das negociações também é relevante. Grande parte dos imóveis que apresentam esse bom desempenho têm um bom estado de conservação e, também, de manutenção”, pontua a vice-presidente de locação e administração imobiliária do Secovi-PR, Marilia Gonzaga.

Apartamentos com dois dormitórios, por exemplo, ficam, em média, 34 dias no mercado, ao mesmo tempo em que os sobrados levam cerca de 35 dias para serem alugados.

A pesquisa também fala sobre a inadimplência dos inquilinos, Em Curitiba, ela segue abaixo de 1%.

