Homem esfaqueia quatro em bar em bairro nobre de Curitiba; um morreu

Um homem, 27 anos, esfaqueou quatro pessoas em um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, na madrugada deste sábado (22). Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no estabelecimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 57 anos foi encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico. Duas mulheres também ficaram feridas. Uma delas foi levada com ferimentos moderados para o Hospital do Trabalhador e a outra vítima encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do Campo Comprido.

Mauri José Glus, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Depois de ferir quatro pessoas, o homem foi segurado por seguranças do bar até a chegada da Polícia Militar (PM). No boletim de ocorrência, policiais informaram que o autor das facadas disse que estava com a intenção de se matar. Ele também teria dito para a equipe que pessoas poderiam matá-lo.

O autor das facadas foi levado para um hospital na madrugada e ficou escoltado pela polícia. Na manhã deste sábado (22), o autor foi levado para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento.

A Polícia Civil está investigando a motivação do crime.

