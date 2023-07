Mistério desvendado: estudo da UFPR explica assintomáticos da Covid-19

Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) revelou o motivo de algumas pessoas não apresentarem sintomas de Covid-19 quando infectadas – os assintomáticos. Os resultados desse estudo, que foi publicado na Nature na quarta-feira (19), mostraram que a presença de uma variante genética prepara o sistema imunológico para combater rapidamente o vírus Sars-Cov-2, que causa a doença, acabando com a infecção antes mesmo da manifestação de qualquer sintoma.

A variante foi identificada em um conjunto de genes que regula nosso sistema de defesa, chamado HLA (do inglês, Human Leukocyte Antigen). Quando temos uma infecção, esses genes são capazes de guardar cópias de partes de vírus, bactérias ou protozoários, formando uma memória imunológica que permite que as células T, uma de nossas células de defesa, consigam identificar e eliminar esses microrganismos.

Como explica o professor Danillo Augusto, do Departamento de Laboratório de Genética Molecular Humana da UFPR (LGMH) que participou do estudo:

“As células T reconhecem partículas virais apresentadas pelas moléculas HLA, e montam uma resposta imune contra essas partículas. Dessa forma, quando uma célula tiver infectada, as células T vão perceber a presença dessa partícula e matá-la. Uma vez que a célula T reconheceu uma partícula uma vez, elas criam um mecanismo de memória imunológica, de forma que na próxima vez que elas encontrarem essa partícula viral a resposta será mais rápida e eficaz”.

