Um ônibus evitou de se envolver em um acidente ao entrar na área de escape da BR-376, no km 671,7, na descida da Serra do Mar, em Guaratuba (PR), na manhã desta sexta-feira (21). O veículo levava 29 pessoas e utilizou o dispositivo de segurança após ficar sem freios.

LEIA MAIS – Quadrilha é presa na região de Curitiba por desmanche e clonagem de veículos

De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionaria que administra a rodovia, o ônibus de turismo levava um grupo de jovens de Curitiba para Guaratuba, quando o motorista percebeu uma falha no sistema de freios. Como já conhecia este trecho da estrada, ele decidiu fazer uso da área de escape.

🙌Mais 29 vidas foram salvas na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC, nesta manhã (21). O condutor do ônibus adentrou 100 metros do dispositivo, após perda no sistema dos freios. @ANTT_oficial



➡️Saiba mais: https://t.co/i6f2Uh0fQV pic.twitter.com/5c34gEyobK — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) July 21, 2023

LEIA AINDA – Curitiba recebe Festival “I love bacon”, que vai servir 2 toneladas da iguaria

Feridos

A entrada do ônibus na área de escape deixou duas pessoas com ferimentos leves, que foram encaminhadas para um pronto atendimento da região. Ainda de acordo com a concessionária, um grupo de jovens seguia para o mesmo destino e os demais passageiros foram realocados em outros ônibus, e seguiram viagem. Já o motorista permaneceu para atendimento da Polícia Rodoviária Federal.

Mais de 400 vidas salvas

A área de escape do km 671,7 da BR-376 já salvou 479 vidas, contando com as desta sexta-feira. Conforme a concessionária, as equipes ainda atuam na remoção e por isso, a área de escape segue momentaneamente fechada.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?