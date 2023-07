Curitiba recebe Festival “I love bacon”, que vai servir 2 toneladas da iguaria

Conhecido por seu uso na culinária em todo o mundo, o bacon é uma das iguarias mais democráticas e queridinhas da gastronomia, podendo ser utilizado em diversos preparos, tanto salgados como doces. Pensando nisso, o Porks – Porco & Chope, maior rede especializada em carne suína do país, está promovendo o 1º Festival Nacional ‘I Love Bacon’, que acontece até o dia 23 de julho.

Entre as criações para o festival, destacam-se o “Bacon Empanado”, provando que o que é bom sempre pode ficar ainda melhor (R$ 25), e o “Enroladinho de Mandioca com Bacon”, uma delícia que combina dois ingredientes queridinhos dos brasileiros (R$ 25). O cardápio inclui ainda o “Bei com Melado” (R$ 18), o clássico “Porks Bacon Burger” (R$ 20) e as irresistíveis “Batatas Fritas com Cheddar e Bacon” (R$ 25).

+ Rango Barateza! Come Come: esfirra com maionese da casa é patrimônio afetivo na Reitoria

A estrela do festival é o tão aguardado “Milk Shake de Bacon” (R$ 28), uma combinação ousada que une a cremosidade do milk shake com o sabor inconfundível do bacon crocante. Essa bebida exclusiva promete surpreender até mesmo os mais corajosos apreciadores de bacon.

“Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de bacon uma experiência gastronômica única. Por isso, além de pratos icônicos que já fazem parte do menu, criamos preparos inovadores para tornar o evento ainda mais especial e irresistível”, comenta José Araújo Netto, fundador do Porks – Porco & Chope.

O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

+ Viva Curitiba: Restaurante promove costelada de chão em tradicional clube de Curitiba

Para ficar ainda melhor, uma das características marcantes do Porks é sua política de não cobrar 10%, além de não exigir entrada ou couvert. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly, onde os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival.

O 1º Festival ‘I Love Bacon’ do Porks – Porco & Chope acontece desde o dia 18 até 23 de julho em todas as unidades da rede espalhadas pelo país.

Mais informações no perfil oficial da rede no Instagram (@porks_brasil).