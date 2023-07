Restaurante promove costelada de chão em tradicional clube de Curitiba

Neste domingo (23), o Restaurante Bucaneiro promove a sua tradicional costela fogo de chão. O evento vai acontecer, a partir das 11h, no Clube 3 Marias (Avenida Três Marias, 274 – São Braz) e vai contar com o autêntico fogo de chão, sob o comando do chef Marcos Oliveira do Restaurante Bucaneiro.

Além da tradicional costela bovina, também será servido leitão à pururuca, filé de coxa de frango, arroz branco, maionese, mix de folhas e mandioca cozida com bacon e provolone.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$65 por pessoa. Crianças de até seis anos não pagam e de sete a 11, pagam meia. As bebidas são cobradas a parte.

Mais informações nos telefones 41 3370-300 e 41 99163-9097. A programação completa está disponível no Instagram do restaurante.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?