Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, em um local utilizado para o desmanche e clonagem de veículos. A ação da PM aconteceu na quinta-feira (20) e contou com o apoio do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Bprone), do 29º Batalhão da Polícia Militar, da Agência Local de Inteligência do 20º BPM e da Guarda Municipal.

Segundo os policiais, o local foi identificado após uma denúncia de que um carro com placas clonadas estava circulando pelo município e seguiu até uma loja de autopeças. Neste local, a polícia encontrou um veículo que havia sido furtado na quinta-feira e que já estava quase todo desmontado pelos suspeitos. Ao todo, cinco pessoas estavam presentes no momento da abordagem e uma delas tinha de uma arma de fogo.

Bloqueadores

Com os suspeitos também foram apreendidos 24 módulos veiculares e bloqueadores de sinais, que indicam a atuação da quadrilha na clonagem de veículos. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.

