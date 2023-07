VÍDEO: bandido age rapidamente no Batel; vítima fica traumatizada

Após a Tribuna fazer uma reportagem sobre roubos de celulares e joias no bairro Batel, em Curitiba, uma leitora, que prefere não ter o nome divulgado, enviou vídeo e fotos e informou que é uma das vítimas.

A mulher comenta que teve o celular roubado no dia 23 de junho, por volta das 17 horas. Ela tinha saído de uma consulta médica e, segundo o relato, ficou parada por cerca de cinco minutos em frente a um edifício na Rua Brigadeiro Franco, esperando o carro de aplicativo chegar quando foi assaltada.

LEIA TAMBÉM:

>> Gangue em bairro de luxo de Curitiba mira celulares e joias: medo impera

>> Mais de um ano depois, Curitiba inicia obra em viaduto bloqueado por problema estrutural

Uma câmera de monitoramento flagrou o crime. No vídeo, é possível ver a vítima mexendo no smartphone. Rapidamente, um homem que está em uma bicicleta passa e pega o aparelho. Confira no vídeo abaixo:

A mulher conta que conseguiu bloquear o celular ao sentir que ele estava sendo puxado. Ela também revela que quando notou o assalto saiu correndo atrás da bicicleta, mas desistiu da perseguição depois de duas quadras.

Quando teve acesso às imagens da câmera, a vítima também notou que o homem já havia passado por ela instantes antes de praticar o roubo.

Após o crime, ela procurou alguns policiais que faziam patrulhamento na região e deu a descrição do suspeito, mas ele não foi encontrado. A mulher também fez um boletim de ocorrência.

Roubo que gerou traumas

Sentindo medo depois do ocorrido, a vítima afirma que mudou alguns hábitos. Ela não usa mais o celular na rua e, quando está andando, esconde o objeto. “Fiquei bem traumatizada. Fiquei umas duas semanas sem andar sozinha na rua”, desabafa.

Esse foi o primeiro assalto que a mulher sofreu. E, além de perder o aparelho, a vítima também precisou cancelar um dos cartões do banco, pois estava na capinha do celular. Ela também revela que mudou todas as senhas, por medo de ter as contas invadidas.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





SUGESTÕES:

Título: Celular de mulher é roubado no Batel; vídeo

Vídeo mostra homem de bicicleta roubando celular no Batel

Mulher tem celular roubado ao sair de consulta médica no Batel; vídeo