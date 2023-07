Um viaduto no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, que ficou um ano e quatro meses fechado por causa de problemas estruturais finalmente começa a passar por obra. Após muita reclamação de moradores e motoristas que precisam trafegar pela região, começou nesta semana o trabalho de reforço estrutural do viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea, no Alto Boqueirão.

O fechamento do trânsito naquele viaduto fez aniversário e virou notícia aqui na Tribuna. Em março, quando completou um ano fechado, pintou uma novidade. A prefeitura informou que liberaria o tráfego para veículos leves. Agora, finalmente, as obras de reforço estrutural no local.

Segundo a prefeitura obra deverá ser concluída no segundo semestre deste ano e o objetivo é aumentar a vida útil do viaduto para permitir a passagem apenas de veículos leves.

O que será feito no viaduto?

Nesta primeira fase as equipes estão removendo a capa da parte superior da laje principal do pavimento com rompedores manuais para que esta dê lugar a uma nova camada. O projeto prevê também o reforço dos quatro pilares existentes nos dois blocos de apoio para garantir a estabilidade da estrutura. Também serão instalados semipórticos nas vias do entorno para viabilizar a futura liberação dos veículos.

Dois lances de barreiras de concreto tipo New Jersey (simples e dupla) serão implantados nas vias de acesso, nos dois sentidos, além de guard-rails (defensa metálica) sobre o viaduto a serem concretados com o reforço da base. A Setran elaborou projeto de sinalização básica do local.

Placa indica que obra custará R$ 1,4 milhão e que deve ser concluída em outubro de 2023. Foto: Divulgação/ Hully Paiva/SMCS..

Novo viaduto em desenvolvimento

Paralelamente às obras de reforço da atual estrutura, um projeto de um novo viaduto já está em desenvolvimento pela equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Com a construção futura do novo viaduto com capacidade para o trânsito pesado, a estrutura atual em reforma será incorporada ao sistema viário como uma passarela de uso diverso para a comunidade

Estrutura sobrecarregada

O viaduto do Alto Boqueirão tem cerca de 50 anos e foi projetado para suportar um tráfego muito inferior ao que estava recebendo, o que contribuiu para colapsar a estrutura subdimensionada, por isso a necessidade de interdição da estrutura. Um levantamento apontou risco de queda por conta de anomalias causadas pela ação do tempo.

Para evitar o desabamento, no ano passado, foram contratados projetos e executadas obras de escoramento e de reforço da estrutura, com a implantação de vigas metálicas para escorar o viaduto. Duas estruturas com 25 toneladas de aço, entre perfis e cantoneiras, foram montadas sob cada um dos dois blocos de apoio dos pilares que dão sustentação ao viaduto.

As vigas implantadas reforçam os pilares existentes e garantem que a linha férrea que passa por baixo do viaduto, em área de domínio da Concessionária Rumo, continue a funcionar sem o perigo de paralisação do fluxo de cargas.

