Como parte do plano de expansão no Sul do Brasil, o Grupo Smart Fit vai inaugurar em Curitiba a segunda unidade do Vidya Studio e a primeira do Tonus Gym voltadas para hot yoga e musculação, respectivamente. Ambas as marcas dividirão um espaço no bairro Cabral.

O Vidya Studio é destinado a hot yoga, com prática em salas ambientadas, com baixa iluminação, umidade controlada, trilha sonora relaxante e aquecidas a 40ºC. Já o Tonus Gym é voltada para a musculação com treinos que fogem da monotonia das academias tradicionais.

O espaço, que totaliza 360 metros quadrados, terá vestiários equipados para o público, shakeria – espaço destinado a refeições rápidas, como pré e pós-treinos – além de lounges e áreas de convivência, todas pensadas esteticamente com predominância para conceito industrial – marca registrada dos studios.

“O Sul é uma região de grande importância no cenário econômico do país e Curitiba é a quarta maior economia municipal do Brasil, o que a torna o principal centro econômico do Paraná e um dos mais importantes da região no país. Decidimos, por isso, abrir mais uma unidade de Vidya na capital paranaense,uma vez que já temos uma em Batel, além de nossa primeira unidade de Tonus, sendo a região do bairro Cabral escolhida para a abertura por ter um grande potencial econômico e não ser tão próxima da nossa primeira unidade”, explica a head de operações das marcas no Brasil, Carolina Corona. “Com essa abertura, também estamos com todas as nossas marcas presentes na capital paranaense e, consequentemente, na região sul”, complementa.

