Marca plus size da maior varejista de moda do país abre 1º loja em Curitiba

Na próxima terça-feira (25), a Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., que trabalha com manequins 42 ao 58, inaugura sua primeira loja no Paraná. A unidade, localizada no Shopping Palladium, em Curitiba, tem área total de 263m² e investimento de R$ 1,8 milhão. As clientes que visitarem a unidade nesta data serão recepcionadas com um evento comemorativo.

A loja da Ashua no Palladium Curitiba, assim como as demais unidades físicas da marca, apresenta diferenciais, como o atendimento personalizado das colaboradoras experts em moda plus size, carinhosamente conhecidas como “Ashuagirls”, provadores espaçosos, confortáveis e com recados de empoderamento nos espelhos, valorizando a essência e todas as curvas femininas, além de um ambiente receptivo e caloroso.

“Nosso objetivo é encantar as clientes, com toda a qualidade e a versatilidade de nossas coleções, que trazem muita informação de moda e preços competitivos”, destaca a gerente sênior da Ashua, Diana Wu. Atualmente, mais de 82% das roupas da marca possuem atributos de sustentabilidade, pois são confeccionadas com matérias-primas como algodão e viscose responsáveis, fio reciclado, além de processos produtivos com menor uso de água.

Com mais essa unidade, a marca, que nasceu no e-commerce em 2016, acumula 16 pontos físicos em sete estados brasileiros. São sete lojas em São Paulo, três no Rio Grande do Sul, duas no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, uma em Pernambuco, uma na Bahia e uma no Paraná. Para 2023, a previsão é encerrar o ano com cinco novas lojas.

“Temos o maior mix de lojas do Paraná e consequentemente a maior movimentação de público em mall de shoppings no Estado. Com esse público diverso, procuramos trazer marcas que possam suprir as necessidades dos clientes. A Ashua está dentro desta estratégia, que é ampliar ainda mais a diversificação, e consideramos um presente entregue ao público nestes quinze anos de shopping que completamos em 2023”, diz a gerente de marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira.

Além de comprar nas lojas físicas, as consumidoras podem adquirir as peças de forma online por meio do site, do aplicativo da Renner, do WhatsApp, e, se preferirem, ainda podem retirar o item diretamente na loja Ashua ou na Renner mais próxima, sem custo de frete. Já a partir da Troca Fácil, as clientes podem efetuar a troca de produtos pelo correio ou trocar/devolver em qualquer loja Ashua ou Renner. A marca conta, também, com o serviço de venda móvel, que permite à cliente efetuar o pagamento em qualquer local da loja, sem a necessidade de ir até os caixas. A Ashua também comercializa suas peças no marketplace de grandes varejistas.

Sobre a Ashua Curve & Plus Size

Com peças versáteis, a Ashua veste manequins do 42 ao 58, com coleções cheias de informação de moda, priorizando o corte e o conforto de cada mulher. A proposta é oferecer mais estilo e possibilidades ao público curve e plus size, sem regras. Estabelecida no e-commerce desde 2016, a Ashua inaugurou seus primeiros pontos de venda em 2018. A abertura das lojas físicas foi uma resposta às manifestações das clientes que prestigiavam a marca no ambiente virtual e sempre sinalizaram o desejo por um espaço exclusivo.

