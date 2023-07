Três dias depois da publicação da Tribuna sobre as más condições da Praça da Ucrânia, a Prefeitura de Curitiba apresentou um projeto de revitalização do local para moradores da região. Em reunião realizada nesta quinta-feira (27), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) detalhou como deve ser a obra.

A revitalização na praça está prevista para começar em janeiro de 2024, com duração de cerca de seis meses – segundo a Prefeitura.

LEIA TAMBÉM:

>> Moradora de Palotina narra aflição com explosão: “meu marido estava lá!”

>> Prestes a desabar! Muro de colégio com risco de queda assusta em Curitiba

O projeto prevê a reforma do calçamento, que deve ter o desenho inspirado nos bordados ucranianos e do parquinho infantil. Também terá mais iluminação e nivelamento de toda a calçada. Para comportar os trailers das feirinhas, que acontecem nas quartas, sextas e sábados, o piso central será de concreto armado.

Durante a reunião, foi questionada a falta de um espaço voltado para os idosos no projeto. “Os moradores pagam uma nota de IPTU. E qual que é a área designada para os moradores, para que os idosos possam fazer um exercício? Pouco, né”.

Um morador sugeriu equipamentos das academias ao ar livre. “Não tem um aparelho para o velhinho fazer um exercício igual tem nas outras praças”, desabafou.

Um vizinho da região reforçou a urgência da obra e chamou de sobrevivente quem consegue caminhar pelos desníveis da praça. “Hoje quem caminha lá é sobrevivente. O cara que deu duas voltas lá tem que falar ‘muito bem, sobrevivi hoje’. Aquilo é horrível”, afirmou.

Segundo a SMMA, também está sendo planejado que após a reforma, o trecho da Avenida Cândido Hartmann que fica em frente à praça seja uma via usada mais por moradores, restringindo a passagem de muitos veículos.

Depois da série de sugestões, a secretaria disse que vai analisar as solicitações para uma possível inclusão no projeto. O próximo passo é abrir a licitação para contratar a empresa responsável pela obra.

Como fica a praça até a obra começar?

A prefeitura informou que começou nesta quinta-feira (27) um trabalho de reparação da Praça da Ucrânia, que deve funcionar como uma medida provisória até o início da obra.

Nesse reparo emergencial está prevista a recolocação de algumas pedras de petit-pavê que estão faltando e deixando buracos pelo local.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”