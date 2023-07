Moradora de Palotina narra aflição com explosão: “meu marido estava lá!”

Uma moradora de Palotina, no interior do Paraná, relatou como sentiu a explosão do armazém da cooperativa C.Vale, que ocorreu na tarde de quarta-feira (26). Entrevistada pela Tribuna, Guiomar Gabriel conta que estava em casa e sentiu um impacto bastante forte no momento do ocorrido.

“Eu imaginei que fosse um tremor de terra. Nunca senti um terremoto, mas aquilo foi muito estranho. Deu uma vez, depois duas vezes. A gente saiu para ver o que estava acontecendo e logo começaram a falar que tinha uma explosão na C.Vale”, afirma.

Após saber que se tratava de uma explosão, a mulher ficou muito preocupada, pois sabia que o marido Jair Gabriel estava na cooperativa. Guiomar explica que o marido é um associado e estava descarregando os grãos da colheita de milho.

“Eu fiquei preoucupada. O Jair estava lá. Eu estava esperando ele me ligar e nisso aconteceu a tragédia. Eu fiquei muito assustada. Ligava e não atendida. Até que eu consegui falar com ele e saber que estava tudo bem”, comenta Guiomar.

Para a esposa, Jair contou que sentiu um ar quente depois das explosões. Em seguida, muitas pessoas começaram a gritar e sair correndo.

Durante a entrevista, Guiomar relatou que o Jair só não entrou no silo que explodiu porque um caminhão que estava na frente dele estragou e atrasou a entrega.

Quem são as vítimas da explosão em Palotina

O governo do Paraná confirmou na tarde desta quinta-feira (27) que sete das oito vítimas do acidente tinham nacionalidade haitiana; uma das vítimas era brasileira.

Veja os nomes das vítimas:

Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano);

Jena Ronald Calix – 27 anos (haitiano);

Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano);

Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano);

Michelet Louis – 41 anos (haitiano);

Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano);

Wicken Celestin – 55 anos (haitiano);

Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro).

Os bombeiros seguem no local em busca de uma pessoa que segue desaparecida. Além dos oito mortos, outras onze pessoas ficaram feridas.

Em nota, a C.Vale afirma que está colaborando com as autoridades e que está apurando as causas da explosão.

