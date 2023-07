A explosão em um armazém da cooperativa C.Vale, em Palotina (PR), pode ter sido provocada a partir do pó dos grãos. As partículas que ficam no ar são altamente inflamáveis e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, “qualquer fagulha pode gerar uma explosão”. O acidente, ocorrido na tarde desta quarta-feira (26), deixou oito pessoas mortas e outras 11 vítimas. Um trabalhador está desaparecido. Foram confirmadas 8 mortes até a manhã desta quinta-feira (27).

A hipótese é preliminar e, no momento, a prioridade é no resgate da pessoa que está desaparecida sob os escombros. Cerca de 35 bombeiros e cães farejadores seguem à procura do trabalhador, que seria de origem haitiana, funcionário da cooperativa.

Peritos da Polícia Científica estão na área do incidente, desde a noite da ocorrência, para auxiliar no esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas da explosão na cooperativa.

No espaço da cooperativa em que se ouviu o primeiro registro da explosão estava sendo um reparo, de acordo com informações repassadas pela equipe de resgate. Ainda não há detalhes de como o incidente teve início.

Explosão na cooperativa danificou estruturas

A explosão no armazém de grãos da cooperativa C.Vale provocou danos importantes e colapsou a estrutura de quatro armazéns, também segundo o Corpo de Bombeiros. Como a estrutura oferece risco à segurança e integridade física, toda a área segue isolada.

Além do trabalhador que segue desaparecido, após cerca de oito horas de buscas, um homem foi resgatado com vida durante a madrugada. Ele estava em estado grave com queimaduras pelo corpo. O ferido foi encaminhado a um hospital de Cascavel (PR).

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, se deslocou a Palotina, nesta quinta-feira, para acompanhar os trabalhos.

