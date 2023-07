Subiu para oito o número de mortos na explosão de quatro silos na cooperativa C.vale, em Palotina, região oeste do Paraná. Além das vítimas fatais a ocorrência, cujo atendimento seguiu por toda a madrugada, deixou 11 pessoas feridas, sendo cinco em estado grave. Segundo a Defesa Civil do Paraná uma pessoa está desaparecida.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Vinte bombeiros da região e 14 bombeiros de um grupo especial de Curitiba estão no resgate. Uma pessoa em estado gravíssimo foi encaminhada para Curitiba.

Os trabalhos de resgate seguiram ao longo da madrugada e pela manhã desta quinta-feira, quando a Defesa Civil atualizou os números do caso. Na noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros falou sobre como era o resgate e a esperança de encontrar pessoas com vida.

“Esse tipo de colapso garante uma sobrevida maior às vítimas, diferente de um soterramento, por exemplo. Nós já tivemos indícios de vida nos túneis subterrâneos, onde estas vítimas se encontram. Só que por cima desta estrutura que colapsou, além de concreto e terra, nós temos toda a estrutura metálica dos barracões”, disse o capitão Guilherme Rodrigues, do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, as vítimas resgatadas foram identificadas através de sons e gritos. “Barulhos como gritos vindos do interior dos túneis nos fizeram apressar ainda mais o serviço dando ainda mais serenidade ao resgate”, completou.

Em nota, a cooperativa se posicionou sobre a explosão dos barracões. Confira na íntegra:

“A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas. No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas. No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento. Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade.”

