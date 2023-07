Dono de carro de luxo é assaltado e mantido refém em Curitiba

O motorista de uma Mercedes-Benz C200 foi mantido refém após ser assaltado na tarde desta quarta-feira (26), em Curitiba. A vítima relatou para a Polícia Militar (PM) que foi abordada por um homem armado no estacionamento de uma loja, localizada na Rua General Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira.

Ao anunciar o roubo, o criminoso obrigou o motorista a entrar na Mercedes. O homem foi levado como refém e deixado na BR-277, na região próxima da antiga sede da Polícia Federal. Apesar do susto, a vítima passa bem.

O criminoso seguiu com o automóvel pela rodovia, dirigindo sentido Ponta Grossa. O motorista ligou para a polícia e relatou o crime.

De acordo com a PM, a ocorrência foi repassada aos batalhões que atuam na região e o patrulhamento foi reforçado. No entanto, o carro roubado ainda não foi localizado.

