Novo ciclone extratropical chega ao Sul nesta quarta; veja como fica a previsão

Um novo ciclone extratropical deve atingir os Estados do Sul do País nesta quarta-feira (26). Conforme a Climatempo, áreas de instabilidade que estão entre o Sul do Brasil, o Uruguai, o norte e o leste da Argentina e o Paraguai se organizam no decorrer do dia como uma frente fria e a passagem do fenômeno. No entanto, não terá impacto tão forte no Rio Grande do Sul como ocorreu com outros ciclones extratropicais que se formaram na região nos últimos dois meses.

Ainda de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, uma grande massa de ar seco continua sobre o Brasil, inibindo a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva na maior parte do País. “Nuvens de chuva crescem pelo litoral do Nordeste e no extremo norte da região Norte do Brasil”, projetou a Climatempo. Na capital paulista, volta a chover e esfriar entre quinta (27) e sexta-feira (28).

O ciclone extratropical se forma no litoral do Uruguai e não deve ter impacto severo no Rio Grande do Sul.

Segundo alerta do Serviço Meteorológico Marinho da Marinha do Brasil emitido na segunda-feira, 24, a previsão é de ventos de direção Leste a Nordeste rondando para Sudoeste a Sul com intensidade de até 75 km/h na faixa litorânea dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Chuí (RS) e Florianópolis (SC), até a noite de quinta-feira.

A Climatempo acrescenta que no sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, a chuva pode ser moderada a forte ao longo do dia. A chuva para e a nebulosidade diminui à noite. Já no centro, leste e norte do território gaúcho, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, mas o sol pode aparecer um pouco.

“Em Santa Catarina e em quase todo o Paraná, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba, o sol aparece em grande parte do dia, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Não deve chover no norte do Paraná”, estima a Climatempo.

Na quinta-feira e na sexta-feira, com afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a ficar com tempo mais estável. Nestes dias, porém, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia, mas não há previsão de acumulados excepcionais.

