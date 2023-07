Uma mulher de 30 anos que estava dentro do ônibus Centenário-Campo Comprido precisou ser levada ao Hospital Universitário Cajuru, na manhã de quarta-feira (26), devido a uma pedrada. A pessoa que arremessou o objeto não foi localizada.

De acordo com a Urbs, o ônibus estava na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Cristo Rei, quando ao passar pelo viaduto Linha Verde, próximo ao Jardim Botânico, uma pedra foi lançada por um vândalo. Com o impacto, a mulher foi atingida por estilhaços, e precisou ser retirada do ônibus com ferimentos no rosto e no olho

Uma ambulância do Siate foi chamada para atender a ocorrência, e a mulher encaminhada ao Hospital Cajuru com ferimentos leves.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a Polícia Militar (PM) e questionou sobre a pessoa que arremessou a pedra. Segundo a PM, ela não foi localizada.

+Leia mais! Corpo encontrado em praia de Matinhos pode ser de jovem desaparecido há dias

Passageira estava em um ônibus da linha Centenário Campo Comprido quando foi ferida após uma pedra ser jogada contra o ônibus. Foto: Colaboração/Urbs. Foto: Colaboração/Urbs. Foto: Colaboração/Urbs. Foto: Colaboração/Urbs. Passageira estava em um ônibus da linha Centenário Campo Comprido quando foi atingida por uma pedra lançada contra o ônibus. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?