O Corpo de Bombeiros informou nesta manhã de quarta-feira (26), que um corpo foi encontrado na orla próximo ao SESC de Matinhos, no Litoral do Paraná. Desde o último domingo (23), os Bombeiros estavam fazendo buscas para localizar um jovem de 24 anos que teria se afogado no Balneário Flamingo. Ainda não está confirmado pelas autoridades se é o rapaz que estava sendo procurado, a identificação será feita pelo Instituto Médico-Legal (IML).

LEIA MAIS – Erro em ultrapassagem faz carro capotar no Contorno Leste e gera grande congestionamento

No domingo, equipes de salvamento foram acionadas, chegaram ao local citado pelos banhistas e constataram que o homem estava submerso. As buscas começaram em seguida, mas sem localização do corpo de Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, de 24 anos. De acordo com familiares, o jovem se afogou após entrar no mar com o tio.

VIU ESSA? Atitude de autor de ataque em bar de Curitiba intriga polícia. Foi premeditado?

O trabalho de buscas teve a utilização de motos aquáticas, viaturas por terra e helicóptero durante esse período de procura.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?