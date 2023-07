Um erro na ultrapassagem resultou em um capotamento de um carro na manhã desta quarta-feira (26), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi no no Contorno Leste, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Curitiba. O acidente deixou o trânsito lento com um congestionamento de 5 kms perto das 8h30.

O carro tentou uma ultrapassagem, mas teria batido no caminhão. Por causa do acidente, o carro capotando e bloqueando a via. O motorista teve ferimentos leves e não precisou ser encaminhado ao hospital.

Agentes da concessionária Arteris Sul, responsável pelo trecho auxiliam na limpeza de estilhaços na pista. Um guincho está no local para retirar o carro. As duas pistas estão liberadas no sentido Curitiba, mas devido ao acidente, uma longa fila se formou na região.

