Foi por apenas uma dezena que duas apostas de Curitiba, e outras três do Paraná, deixaram de levar o prêmio da Mega Sena 2614 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (25). A bolada estava acumulada em R$ 70 milhões e saiu para três apostas: uma de Salvador (BA, outra de Contagem (MG) e outra feita por canal eletrônico em Taboão da Serra (SP). Apesar de o prêmio da Mega Sena 2614 ter saído, o valor para o concurso desta quinta-feira (27) é de R$ 33 milhões.

>> Resultado da Mega Sena 2614: 03, 08, 13, 14, 19 e 25.

Apesar de o prêmio máximo de Mega Sena não ter saído para o Paraná, cinco apostas do nosso estado garantiram um prêmio de consolação ao acertar cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena. Em Curitiba, as apostas que faturaram a quina foram feiras nas Loterias Água Verde, no bairro Água Verde, e nas loterias Anchieta, no bairro Bigorrilho. Cada um dos apostadores paranaenses faturou R$18,6 mil. Veja os detalhes abaixo!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAPONGAS/PR LOTERICA SILVESTRE 6 Sim Simples 1 R$18.624,27 ASSAI/PR LOTERICA ASSAI 6 Sim Simples 1 R$18.624,27 CASCAVEL/PR LOTERICA CANCELLI LTDA 6 Não Simples 1 R$18.624,27 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 6 Não Simples 1 R$18.624,27 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Não Simples 1 R$18.624,27

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Como jogar no bolão da Mega Sena?

O Bolão permite q​ue o apostador realize apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

