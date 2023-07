Supermercado reinaugura com novidades e tecnologias em Curitiba

Uma loja totalmente revitalizada da rede Condor Super Center vai reabrir nesta quinta-feira (27), às 8 horas. A unidade Hiper Condor Novo Mundo promete seguir as últimas tecnologias e tendências da área para atender ao perfil do novo consumidor.

Na inauguração, o presidente da rede Pedro Joanir Zonta vai contar todas as novidades da loja para a imprensa. Ele também promete falar sobre o investimento e a nova fase do Grupo Zonta, que está ampliando mercado e negócios.

O Hiper Condor Novo Mundo, que será reinaugurado, está localizado na Rua Visconde do Serro Frio, 164, no bairro Novo Mundo, ao lado do Hospital do Trabalhador.

