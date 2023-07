Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital

Nos dias 5 e 6 de agosto, Curitiba receberá a visita da Esquadrilha da Fumaça, que participará da Revoada Nacional das Velhas Águias. O evento também reunirá mais de 100 aeronaves e entusiastas da aviação de todo o país.

A Revoada acontecerá entre os dias 4 e 6 de agosto, das 9 horas às 18 horas, no Aeroclube do Paraná, localizado no bairro Bacacheri. A previsão é reunir mais de 120 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM:

>> Dia de São Cristóvão movimenta paróquias de Curitiba; Onde tem bênção de carros?

>> Caça-fantasmas de Curitiba buscam atividades sobrenaturais em lugares abandonados da cidade

Os oito pilotos da Esquadrilha chegam a Curitiba no sábado (05) pela manhã, por volta das 10 horas, vindos de Foz do Iguaçu. Eles prometem sobrevoar diversos pontos turísticos da cidade, fazendo rasantes e evoluções durante o trajeto até o pouso no Aeroclube.

Estão previstas duas apresentações, uma no sábado por volta das 15 horas e outra no domingo (06), no mesmo horário. As apresentações sofrer alterações por causa do clima. Pois, como são voos visuais, eles dependem de céu aberto e o conhecido “Céu de Brigadeiro”, para serem realizados.

Evento que recebe Esquadrilha da Fumaça em Curitiba vai homenagear Santos Dumont

A Revoada vai homenagear os 150 anos de Alberto Santos Dumont, brasileiro reconhecido como o pai da aviação, tendo realizado o primeiro voo homologado da história. Santos Dumont também projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina.

Santos Dumont também será lembrado no Memorial de Curitiba. Uma réplica da aeronave Demoiselle, em que ele realizou oprimeiro voo, em 1907, poderá ser vista a partir do dia 4 de agosto. O modelo remete à segunda aeronave projetada pelo pai da aviação.

Durante os três dias de evento, estão previstas diversas atividades, como exposições de aeronaves e fotografias históricas, demonstrações de voos acrobáticos, palestras com profissionais da aviação e momentos de confraternização entre os participantes.

Além disso, o evento também contará com mais de 40 barracas gastronômicas e shows acrobáticos.

Revoada Nacional das Velhas Águias

A Revoada Nacional das Velhas Águias é uma iniciativa que resgata a memória da aviação brasileira e reconhece a importância dos pilotos veteranos. Santos Dumont também faz parte da história do Aeroclube do Paraná. Ele participou da primeira reunião que contribuiu para a criação do local, considerado o 3º mais antigo do mundo.

Serviço

Esquadrilha da Fumaça em Curitiba

Local: Aeroclube do Paraná | Rua Cícero Jaime Bley, s/n – Bacacheri

Horário: das 9 às 18 horas

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?