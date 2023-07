Nesta terça-feira (25) é celebrado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Em Curitiba, diversas igrejas estão realizando uma programação especial para celebrar a data com a benção dos carros, documentos e chaves.

No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Centro), das 8h30 às 19h; na Paróquia Nossa Senhora das Mercês (Mercês) , das 8h às 17h30 com os Freis Capuchinhos; no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alto da Glória), com a bênção realizada em todos os horários das celebrações desta terça (7h, 12h, 15h e 19h30), e na Paróquia São Cristóvão, no bairro Guaíra, sendo que a bênção será realizada após a Missa Festiva, que acontece no domingo (30) às 9h.

Missas

A Paróquia São Cristóvão está realizando desde a última sexta-feira (21) novenas às 19 horas. Com o tema geral “Dom e Missão Corações ardentes, Pés a caminho”, cada dia do novenário trará um tema específico abordando vocação, chamado e missão. As novenas acontecem até o sábado (29). No domingo, após a Santa Missa, almoço com churrasco e Show de Prêmios.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?