Mudanças no trânsito em duas ruas do bairro Cidade Industrial de Curitiba. A partir desta terça-feira (25), a Rua Francisco Gorski passa a ter sentido único de circulação, da Rua Adviga Lipinski para a Rua Adari Fernando Visinoni. E a Rua Irmã Genoveva Valenga também muda para sentido único, da Rua Adviga Lipinski para a Francisco Gorski.

A implantação das alterações é feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como objetivo diminuir conflitos e organizar o trânsito, além de oferecer mais segurança para quem circula pelo local. As mudanças nas duas vias também ocorrem para ampliar o trajeto da Linha Gabineto, reivindicado pela comunidade local.

De acordo com a Setran, agentes de trânsito estarão no perímetro para orientar os motoristas. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança de sentido pode ser adiada.

Estudos técnicos

Mudanças no trânsito da cidade, segundo a prefeitura, são precedidas de estudos técnicos, quem cruzam dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Superintendência de Trânsito e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

