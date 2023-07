Atitude de autor de ataque em bar de Curitiba intriga polícia. Foi premeditado?

O delegado José Vitor Pinhão falou nesta terça-feira (25) sobre o andamento das investigações do ataque ao bar Distrito 1340, localizado no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Na madrugada do último sábado (22), um homem, 27 anos, que trabalhava como chef de cozinha, esfaqueou quatro pessoas que estavam no estabelecimento.

Atingido nas costas, Mauri José Glus, 49 anos, não resistiu ao ferimento e morreu no local. Além dele, um homem, 57 anos, foi levado ao Hospital Evangélico Mackenzie com ferimentos graves, e duas mulheres também foram hospitalizadas. As três vítimas já receberam alta e se recuperam em casa.

O delegado informou que já conversou com os funcionários do bar. Nos próximos dias, a Polícia Civil (PC) deve ouvir a família e conhecidos do autor das facadas e as vítimas.

Com base no depoimento das testemunhas e do próprio autor, a polícia aponta que as vítimas foram aleatórias. De acordo com o delegado, o suspeito nem falou com elas. “Ele estava tranquilo. Não teve nenhuma interação com as vítimas que estavam em uma mesa a cerca de três metros de onde ele estava”, afirma Pinhão.

No dia do ocorrido, o chef de cozinha chegou ao estabelecimento por volta das 21 horas. Funcionários descreveram que ele estava sozinho e não apresentou qualquer suspeita. O homem pediu umas cervejas e ficou sentado nas mesas localizadas na parte de fora do local. O ataque aconteceu por volta de 00h30.

Autor do ataque em bar foi expulso de casa

Instantes antes de esfaquear as quatro pessoas, o suspeitou distribuiu três livros para clientes. Um deles conta a história de um adolescente que possui problemas com a família e comete um crime para chamar a atenção da mãe.

O delegado explica que o conteúdo do livro possui características semelhantes ao crime, já que no interrogatório o suspeito revelou que foi expulso de casa cerca de uma semana atrás.

“É uma história muito parecida com a que está sendo investigada. Vamos verificar a relação dele com a família, com o local de trabalho e com eventuais amigos para ver a personalidade dele”, diz Pinhão.

Para a PC, o autor das facadas afirmou que teve um surto e que não se lembra do ocorrido. Ele também alegou que faz uso de medicamentos controlados, mas que no dia não havia tomado os remédios. Conforme o relato do chef de cozinha, ele não costumava frequentar o Distrito 1340.

Garçom viu as facas na mochila do suspeito

Pinhão relata que um dos garçons do bar notou que havia algumas facas na mochila do rapaz. No entanto, antes dele conseguir avisar a segurança, o homem pegou uma delas e começou a desferir os golpes. A polícia apreendeu seis facas.

Os próximos passos da investigação vão analisar se o crime foi planejado. Também será verificado se o homem queria tirar a própria vida ou se desejava que o matassem após o ataque.

Ele permanece preso no Complexo Médico Penal.

