Abrabar pede reforço na segurança de bares após atentado em Curitiba

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) se manifestou sobre o ataque que aconteceu em um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Na madrugada deste sábado (22), um homem, 27 anos, esfaqueou quatro pessoas que estavam no estabelecimento.

Um homem, identificado como Mauri José Glus, 49 anos, não resistiu ao ferimento e morreu no local. Além dele, um homem, 57 anos, foi levado para o Hospital Universitário Evangélico com ferimentos graves.

Uma jovem, 22 anos, teve ferimentos moderados e foi para o Hospital do Trabalhador. E a quarta vítima, uma mulher, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Campo Comprido.

“Infelizmente vamos ter que conviver com essa tragédia por muitos anos”, disse o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo.

Lamentando o ocorrido, Aguayo também afirmou que é necessário reforçar a segurança dos bares e casas noturnas. “Temos que ampliar o monitoramento e, acima de tudo, reforçar a revista nas casas”.

O autor das facadas, 27 anos, está detido na Central de Flagrantes.

