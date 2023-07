Homem que morreu após ser esfaqueado em bar em Curitiba é identificado

O homem que morreu após ser esfaqueado em um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, na madrugada deste sábado (22), foi identificado como Mauri José Glus, 49 anos.

Além dele, outras três pessoas ficaram feridas. Um homem, 57 anos, foi levado para o Hospital Evangélico Mackenzie com ferimentos graves. Uma jovem, 22 anos, teve ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador.

A quarta vítima, uma mulher, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Campo Comprido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 00h30.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem invade bar em bairro nobre de Curitiba e esfaqueia quatro; um morreu

>> Tempo vai mudar em Curitiba neste sábado, garante meteorologia

As quatro pessoas estavam no bar quando foram esfaqueadas pelo homem. Após cometer o crime, ele foi detido por seguranças do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar (PM). O autor das facadas foi levado para o hospital e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permanece neste sábado.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse aos policiais que tinha a intenção de tirar a própria vida. Ele também teria comentado que poderia ser morto por outras pessoas e, por isso, teria provocado o ataque.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). O corpo de Mauri foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?