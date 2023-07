Tempo vai mudar em Curitiba neste sábado, garante meteorologia

Depois de uma semana marcada pelo frio e tempo nublado, o sol deve aparecer e fazer as temperaturas subirem em Curitiba neste sábado (22).

Segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na capital paranaense fica entre 12ºC e 22ºC neste sábado.

O sol deve predominar durante o dia, especialmente no período da tarde, com poucas nuvens no céu. Não há probabilidade de chuva.

Confira previsão para outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba:

São José dos Pinhais: 12ºC – 20ºC

Fazenda Rio Grande: 12ºC – 21ºC

Colombo: 11ºC – 21ºC

Pinhais: 12ºC – 21ºC

Araucária: 12ºC – 21ºC

Almirante Tamandaré: 11ºC – 20ºC

De maneira geral, de acordo com a previsão do Simepar, tempo fica estável e com temperaturas elevadas em diversas regiões do Paraná.

