Os proprietários do bar Distrito 1340, que fica no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, anunciaram a suspensão das atividades do estabelecimento depois que um homem, 27 anos, usou uma faca para atacar quatro pessoas na madrugada deste sábado (22).

+ Leia também. Vítima de ataque a faca em bar de Curitiba é identificada

Um cliente, identificado como Mauri José Glus, 49 anos, não resistiu ao ferimento e morreu no local. As outras três vítimas foram socorridas após o ataque. Um homem, 57 anos, foi levado para o Hospital Universitário Evangélico com ferimentos graves. Uma jovem, 22 anos, teve ferimentos moderados e também foi hospitalizada. E a quarta vítima, uma mulher, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Campo Comprido.

Em nota, o bar lamentou o ocorrido e a morte do cliente. “Neste momento, nossos esforços estão dedicados exclusivamente a prestar apoio e respeito às vítimas e famílias, bem como colaborar com as autoridades policiais no auxílio às investigações.”

+ Leia também: Qual a linguagem do amor do brasileiro? Plataforma revela em pesquisa

Por conta da situação, o estabelecimento informou que suspendeu as atividades. “Entendemos a importância de avaliar os próximos passos com cautela e responsabilidade, e assim que tivermos mais informações, comunicaremos aos nossos clientes”, diz o comunicado.

Abrabar pede segurança em bares após ataque

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) lamentou o ataque e se manifestou sobre o ocorrido. De acordo com o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, é preciso ter atenção com a segurança nos bares e casas noturnas. “Temos que ampliar o monitoramento e, acima de tudo, reforçar a revista nas casas”, afirmou.

Polícia investiga atentado em Curitiba

Depois de atacar as quatro pessoas, o autor foi contido por seguranças até a chegada da Polícia Militar (PM). O homem também ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital antes de ser preso.

+ Obituário Curitiba: Veja a lista de falecimentos do dia

Ele recebeu alta no sábado e foi preso em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A Polícia Civil (PC) informou que seis facas foram apreendidas com o homem. O caso está sendo investigado pelo 9º Distrito Policial.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





SUGESTÕES:

Palavra-chave: bar suspende atividades curitiba

Título e título SEO:

Bar suspende atividades em Curitiba após ataque com faca

Bar suspende atividades em Curitiba após ser palco de ataque

Bar suspende atividades em Curitiba após clientes serem atacados

Links: