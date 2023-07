Adelaide Lazaroto Gasparin, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Lazaroto e Dusolina Slompo Lazaroto. Sepultamento ontem.

Alcindo Alves de Oliveira, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Doralina Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Alfredo Guerrero, 83 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Affonso Guerrero Caro e Edusinda Augusta Guerrero. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Igreja Adventista Centro CurtibaPR.

Ana Lina de Brito, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lauriano Neves e Maria José da Cruz. Sepultamento ontem.

Anna Rita de Lima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcílio Ramos de Lima e Maria Leal de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Osasco ColomboPR.

Antônio Marciano Barbosa, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Marciano Barbosa e Eunice Minital da Silva Barbosa. Sepultamento ontem.

Aristides dos Anjos, 95 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Joaquim dos Anjos e Christina dos Anjos. Sepultamento ontem.

Bianca Mayara Fialkoski, 22 anos. Filiação: Sérgio Luiz Fialkoski e Rosilda do Carmo Freitas Fialkoski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal de Campo Largo (PR).

Carmelita Liel, 87 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Luiz Pereira e Leonor da Trindade. Sepultamento ontem.

Caroline Ramos Diniz Cardoso, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Vianei Diniz e Luzia Ramos de Paula Diniz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Cecília Maria Dosa Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz de Souza e Olímpia Maria Schimite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Celso Gentil Uber, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Eugênio Uber e Etelvina Andriolli Uber. Sepultamento hoje, A Definir, saindo de local a ser designado.

Dirceu Alves Kenor, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Rodrigues Kenor e Dorvalina Alves Kenor. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Frei Miguel no Cic- Curitiba (PR).

Dolores Ferraro, 94 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Márcio Ferraro e Angelina Ferraro. Sepultamento ontem.

Ednilson Faszank, 56 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Alviro Faszank e Helena Faszank. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Erick Rauffer Santos Radicheski, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Roberto Radicheski e Edineusa Moreira Santos. Sepultamento ontem.

Fabiele Gracheky Querique, 42 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Neuri Querique e Maria Olga Gracheky. Sepultamento ontem.

Francines Honorina Jorge, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Paulo da Silva e Honorina Alexandrina da Silva. Sepultamento ontem.

Gabriel Braga Farhat, 59 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Issam Farhat e Alice Braga Farhat. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gesuir Guilherme dos Santos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hélio Guilermino dos Santos e Elza Marinho dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Bom Pastor Pinhias.

Henry Elmario Azevedo Ferreira, 38 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Mário Alves Ferreira e Eliana Azevedo dos Santos Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Idelira Walther da Fonseca, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aparício Ivo da Fonsenca e Alexandrina Correa da Fonseca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Sfp.

Inaia Teresinha Boaventura dos Remedios, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matheus Boaventura dos Santos e Arialva Boaventura dos Remedios. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – Municipal São Francisco de Paula.

Iracema das Neves Veber, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Frederico dos Santos Veber e Leodoria das Neves Veber. Sepultamento ontem.

Jaci Gonçalves Oliveira, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves e Malvina da Silva Gonçalves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

João Luiz Slaviero de Quadros, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Álvaro Gonçalves de Quadros e Olga Slaviero de Quadros. Sepultamento ontem.

João Vitor Pyl de Andrade, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Flávio Bochnia de Andrade e Sandra Aparecida Pyl de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Carlos Barros Nunes, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mamedio Nunes e Maria de Barros Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

José Renato Silva, 55 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Domingos da Silva e Valeriana de Lara da Silva. Sepultamento ontem.

Jovelina Levino Pereira, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Salvador Levino Barbosa e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Juliano Ferreira Rathke, 46 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Pedro Rathke e Delma Gomes Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal Água Verde.

Juscelino Asand, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Takehiko Asand e Kazuku Asand. Sepultamento ontem.

Katharina Dyck Siebert, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Schierling e Margarita Schierling. Sepultamento ontem.

Lidionete Franca, 46 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Luiz de Franca e Maria Rocha de Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Pereira PontalPR, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Luiz Leonel Costa Tonel, 91 anos. Filiação: Pedro Tonel e Maria Tereza Costa Tonel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcolina Maria Francisco, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Miguel Garcia e Maria Florencia. Sepultamento ontem.

Maria Vergínia Oliveira, 93 anos. Filiação: Eufrasio de Oliveira e Maria Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria da Rosa Nunes, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Nascimento Cardoso e Isaurina da Rosa Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Boa Vista Campo Magro PR.

Maria dos Prazeres Bernarda de Oliveira, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Florêncio Bernardo e Amália Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Marilu Irene Loureiro Airoso, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Carvalhaes Loureiro e Carmem Lara Loureiro. Sepultamento ontem.

Mário Simonczuk, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Demétrio Simoczuk e Olga Simonczuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mauri José Glus, 50 anos. Profissão: supervisor(a) sistemas. Filiação: Edvino Glus e Ilda Delfina Stawivki Glus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Mauro da Costa, 59 anos. Filiação: Jorge da Costa e Erotides Alves. Sepultamento ontem.

Neuza Carmello do Nascimento, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Carmello e Nair Mônica Zech Carmello. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Noeli de Araújo Carvalho, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Presciliano de Araújo e Maria Garcia. Sepultamento ontem.

Orly Boeira da Silva, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Fredolino Godinho da Silva e Júlia Boeira da Silva. Sepultamento ontem.

Paola Fernandes de Oliveira e Silva, 28 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: João Carlos de Oliveira e Silva e Noeli Fernades de Oliveira e Silva. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Paulo Gabriel Suacki, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Suacki e Clara Miccos Suacki. Sepultamento ontem.

Pedro Dias da Silva Neto, 29 anos. Profissão: analista. Filiação: Mozart Dias da Silva e Elizabeth de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ricardo Miguel Camargo Devietro, 24 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Edson Aparecido Devietro e Nair Aparecida de Camargo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Dom Bosco – Campo do Santana.

Romualdo Gandin, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Albano Gandin e Angelina Gandin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Rosemberg Kroich Martins dos Santos, 60 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Martins dos Santos e Terezinha Kroich Martins. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Rodrigues Lisboa, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Rodrigues da Mata e Catarina Ruiz Rodrigues. Sepultamento ontem.

Sulamita Alves dos Santos Fonseca, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moyses Elias Alves e Creusa Pinto Alves. Sepultamento ontem.

Tereza Divina de Souza Godói, 79 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Tereza Luiz, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Vicente dos Santos e Delmira Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Myszynska Bieszczad, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Myszynski e Catarina Myszynski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Claro do Sul PR, saindo da Capela Municipal de Rio Claro do Sul PR.

Terezinha Hansen Birnbaum, 93 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Antônio Hansen e Thereza Nunes Hansen. Sepultamento ontem.

Thomas Levy Kobay, 5 mes(es). Filiação: Fabiano Kobat e Andressa Kanunfre dos Santos. Sepultamento ontem.

Valdir Nascimento Maurer, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Juvenal Maurer e Mariana Machado Maurer. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Verginio João Dall Agnol, 98 anos. Filiação: João Dall Agnol Filho e Emília Munaretto. Sepultamento ontem.