O Corpo de Bombeiros do litoral do Paraná faz buscas a um homem de aproximadamente 30 anos que pode ser se afogado no Balneário Flamingo, em Matinhos, por volta das 11h deste domingo (23). Os bombeiros realizam buscas desde quando receberam informações de que o homem estaria submerso.

Equipes de salvamento foram acionadas e chegaram ao local citado pelos banhistas e constataram que o homem estava submerso. As buscas começaram logo em seguida, mas os bombeiros ainda não conseguiram encontrar o rapaz desaparecido.

Os bombeiros fizeram as buscas com moto aquática até por volta das 18h, quando tiveram que suspender peal falta de visibilidade. Na manhã desta segunda-feira equipes de salvamento retomaram as buscas pela água e com uma viatura terrestre, que percorre a extensão pela areia.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?