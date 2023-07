Supermercado tecnológico em Curitiba: exposição inteligente e novos setores

Os 25 mil m² do Condor Novo Mundo passaram por uma modernização completa de tecnologias, layout e reformulação de setores. O investimento de R$ 4 milhões focou na sustentabilidade, na exposição inteligente e na departamentalização estratégica, tudo projetado para tornar o momento das compras mais prático. A reinauguração acontece nesta quinta-feira (27), às 8h, com um café da manhã para clientes.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a revitalização foi realizada para atualizar a loja, inaugurada em 2009, com as últimas tecnologias e tendências disponíveis no mercado. “O varejo é um segmento complexo e que segue um ritmo acelerado de transformação, por isso, precisamos investir continuamente na modernização das lojas existentes. Além disso, a maneira de consumir também muda, o que exige modelos de lojas aliados ao perfil do consumidor”, afirma.

LEIA TAMBÉM:

>> Carro popular apreendido no Paraná recebe lance de R$ 27 milhões em leilão

>> Passageira de ônibus de Curitiba fica ferida após pedrada e vai parar no hospital

Um dos recursos utilizados para isso foi a troca de mobiliário e a nova comunicação visual, que juntas passam a sensação de loja mais ampla e ajudam o cliente a visualizar todos os setores logo ao entrar no hipermercado. Além disso, os setores foram remodelados seguindo a árvore de decisão do consumidor, o que garante uma jornada de compras que flui de acordo com os interesses e necessidades do cliente.

Um dos exemplos é o setor de bebidas, que ficou maior e foi separado entre itens alcoólicos e não alcoólicos, mas com uma ambientação que se comunica com o consumidor por meio de painéis estáticos e digitais. Com o objetivo de ajudar o cliente a encontrar o que procura, os vinhos são separados por nacionalidade e as bebidas geladas estão centralizadas no mesmo local.

Ainda pensando nas mudanças de hábito do consumidor, foi incorporado no Condor Novo Mundo o espaço “Mundo Saudável”, que conta com uma grande variedade de produtos diet, light e funcionais, todos organizados no mesmo local e com uma comunicação visual própria do departamento.

Outro setor que passou por mudanças significativas foi o têxtil, que apostou na exposição dos produtos para valorizar as peças e deixar o ambiente com estilo de loja de departamento. Já a perfumaria fugiu do formato tradicional e adotou o mesmo conceito utilizado em free shop.

A Floricultura ganhou uma nova exposição, além de mais itens para presentes, cuidados com flores e horticultura. O setor de bazar também recebeu um mix mais completo para presentes, com uma nova linha voltada para momentos especiais da marca Wolff.

A padaria também se destaca pelo mix diversificado e por contar com um ambiente para os clientes tomarem um café ou fazerem um lanche.

Sustentabilidade

Inaugurado em 2009, o Condor Novo Mundo já representava um grande salto de sustentabilidade e, agora, avançou ainda mais ao trocar o gás R22 pelo CO2 no setor de congelados, um gás 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já o setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e responsável pela redução de até 90% da emissão dos gases poluentes.

Os equipamentos também se destacam pelo design moderno e pela alta tecnologia que mantém os produtos na temperatura ideal – fator crucial para aumentar a segurança alimentar e reduzir o desperdício de alimentos.

Serviço

O Condor Novo Mundo está localizado na Rua Visc. do Serro Frio, 164, Novo Mundo- Curitiba-PR. (Via Rápida sentido bairro, ao lado do Hospital do Trabalhador), e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?