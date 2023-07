Uma oferta milionária para um carro que estava para ser leiloado pela Receita Federal acabou virando motivo de cancelamento e de muitas dúvidas. Um modelo Renault Kwid 1.0 recebeu uma oferta gigantesca de R$ 27,5 milhões, muito acima da avaliação de R$ 48 mil, segundo a tabela FIPE. A ocorrência foi na região de Guarapuava, Centro-Sul do Paraná.

O lance inicial do carro que um dia foi apreendido com 138 aparelhos celulares era de R$ 25 mil. Diante da oferta, a Receita Federal decidiu cancelar o leilão virtual, acreditando que foi um erro de digitação da pessoa que fez o lance.

O prazo para os lances teve início no dia 10 de julho e terminou em 17 de julho. Além do Kwid, outros veículos, celulares e eletrônicos foram apreendidos durante ações de fiscalização. O carro está na Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

