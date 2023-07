A Secretaria da Administração e da Previdência do Paraná realiza leilão de 226 veículos em condições de recuperação, além de 19 lotes de sucatas de automóveis. Os interessados podem se cadastrar para realizar os lances até o dia 28 de julho, exclusivamente pela internet.

Esses veículos fazem parte da frota oficial do Governo do Paraná, mas já não são utilizados pelo Poder Público. Estão em pátios de Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Irati, e pessoas de todo o Brasil podem participar do processo, desde que se responsabilizem pela retirada do item em caso de arremate.

“O leilão é uma forma de gerar receita para o Estado e evitar gastos com manutenção e espaços para guardar os veículos. Além disso, é uma oportunidade para as pessoas adquirirem um que pode ser recuperado por um preço bem abaixo da tabela de mercado”, explica o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

Um dos exemplos de veículo que está no leilão com lance inicial de R$2.246,00 de um Renault/Scenic RXE 2.0 que foi viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Ainda tem opções de viaturas GM Blazer/DLX com lance de R$ 3700. Há ainda um Santana Quantum 98 por lances a partir de R$ 3.184. Outro destaque é uma Saveiro 2004 por lances a partir de R$ 7.660

Serviço:

Leilão de Veículos e Sucatas

Data para cadastro no site do leiloeiro até 28/07

Curitiba – Pátio do DER: Rua José Veríssimo, nº 457, Bairro Alto. A visita será em 24/07/2023 (segunda-feira), das 0h às 12h e das 13h30 às 17h.

Curitiba – Pátio da Emater: Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida. A visita será em 25/07/2023 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13:30 às 17h.

São José dos Pinhais – Pátio do IAT: Rodovia BR-277, Km 72, em frente à APMG. A visita será em 26/07/2023 (quarta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Ponta Grossa – Pátio do DER: Av. Presidente Kennedy, nº 493 – Contorno. A visita será em 27/07/2023 (quinta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Irati – Pátio da Emater: Rodovia BR-277, Km 236, Estação de Pesquisa Floresta. A visita será em 28/07/2023 (sexta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

