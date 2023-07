A BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, está parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (25). Um acidente envolvendo dois caminhões no km 665, deixa o trecho parado, provocando 17 km de fila. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há vítimas.

A batida é no sentido sul, entre Paraná e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos veículos tombou em uma região de curvas, em Guaratuba.

Foto divulgada pela PRF mostra a violência do acidente. Um caminhão aparece atingido na parte traseira e na frente, a carreta tombada. O motivo da colisão ainda não foi divulgada pelos agentes.

Por volta das 10h30 da manhã, uma pista foi liberada aos veículos. Não há previsão de liberação total da pista no sentido Santa Catarina.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?