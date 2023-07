Um novo ciclone extratropical vai se formar perto do Rio Grande do Sul entre esta quarta-feira (26) e quinta-feira (27), de acordo com previsão do tempo da empresa de meteorologia MetSul. O fenômeno vai provocar chuva, vento e queda de temperatura no Estado.

Entretanto, o novo ciclone não deve causar tantos impactos como o último, que atingiu a região sul do Brasil no dia 12 de julho e deixou vários estragos. No Paraná, os ventos atingiram quase 100 km/h. Somente em Curitiba 95 mil unidades consumidoras ficaram sem luz.

Nesta semana, o cenário é bem diferente. De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Reinaldo Olmar Kneib a formação do ciclone será mais próxima do Oceano Atlântico.

Por esse motivo, ele será menos intenso no Rio Grande do Sul e terá baixa influência em Santa Catarina e no Paraná.

O meteorologista explica que mesmo que pouco, o fenômeno vai trazer alguns impactos. Entre quarta e quinta-feira, vai aumentar a nebulosidade no Paraná. Além disso, Curitiba e outras regiões do Estado podem ter chuva passageira e fraca.

Já a tendência é que as temperaturas continuem mais elevadas, como se observa nesta segunda-feira (24). Na quarta, os termômetros devem ficar entre 11ºC e 23ºC em Curitiba. E na quinta, a previsão aponta mínima de 12ºC e máxima de 23ºC.

Segundo Reinaldo, as temperaturas podem baixar em Curitiba e Região Metropolitana no fim de semana.

