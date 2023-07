Frio extremo e ondas de calor em Curitiba. Como manter a saúde?

Mudanças repentinas na temperatura podem pegar as pessoas de surpresa e impactar a saúde. E, embora os curitibanos já estejam acostumados com quatro estações no mesmo dia, é importante manter alguns cuidados para proteger o corpo de doenças.

O médico e vice-presidente da Associação Médica do Paraná (AMP) José Fernando Macedo explica que temperaturas muito altas ou muito baixas interferem na saúde de diferentes formas.

Por exemplo, em um dia quente se perde muito líquido. Por isso, o médico afirma que é necessário tomar bastante água para manter o corpo hidratado e evitar problemas como a desidratação e até mesmo concentração elevada de sangue.

Já nos dias frios, Macedo diz que é importante usar roupas adequadas, que mantenham a temperatura do corpo, que tem a média de 35ºC.

E como evitar os riscos do choque térmico?

Primeiro, é recomendado consultar a previsão do tempo e ficar atento às possíveis variações na temperatura. Carregar um casaco e uma garrafa de água, por exemplo, são ações práticas que podem ajudar a prevenir doenças.

“Para evitar o choque térmico é importante se alimentar bem. Consumir produtos que aumentam a energia e mantém a temperatura do corpo, como proteínas e carboidratos. E sempre ingerir líquidos, que são muito importantes”, conta o médico.

José explica que ter uma rotina de hábitos saudáveis é fundamental para evitar vários problemas de saúde. O especialista cita como exemplo pessoas que fumam, não praticam exercícios ou já possuem algum problema, como diabetes e hipertensão. Segundo ele, esses grupos devem manter atenção redobrada, pois correm mais riscos de saúde, especialmente no inverno.

Hábito de caminhar ajuda a manter a imunidade

O especialista relembra outro cuidado fundamental. Tomar todas as vacinas é um método bastante eficaz para prevenir doenças. “Vacina é um anticorpo que você coloca no seu corpo para criar resistência contra várias doenças”, afirma.

E outra aliada da saúde é a imunidade. O médico revela que se tudo estiver em equilíbrio no corpo, doenças causadas pela mudança de temperatura são mais difíceis de serem contraídas.

Além de alimentos saudáveis e ingestão de líquidos, José conta que um hábito fácil pode elevar a imunidade: a caminhada. O exercício ajuda a criar anticorpos e promove a circulação.

