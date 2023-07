Explosão de silo no Paraná provoca quatro mortes e 27 desaparecidos

A explosão de um silo de grãos da cooperativa C. Vale provocou a morte de quatro pessoas e vários feridos em Palotina, região Oeste do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 27 pessoas estão desaparecidas no local.

Por causa da tragédia, bombeiros de toda a região trabalham no local. Há oficiais de Palotina e também Cascavel e Toledo. Por causa da grande mobilização, os bombeiros pedem para que os moradores da região evitem se aproximar da região.

Moradores da região relataram uma forte explosão, que chegou a danificar algumas casas vizinhas da cooperativa, por volta das 17 horas desta quarta-feira (26).

