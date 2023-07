Prestes a desabar! Muro de colégio com risco de queda assusta em Curitiba

Quem passa pelas redondezas do Colégio Estadual Guido Straube, localizado no bairro Mercês, em Curitiba, nota que o muro da instituição está caindo. A reportagem da Tribuna passou por ali e confirmou a situação: a estrutura, que tem cerca de três metros, está inclinada. Além disso, há algumas rachaduras espalhadas na parede.

Como medida cautelar, foi feito um isolamento em uma parte do muro que está para o lado da rua. Uma tela impede a passagem e mantém a distância de pedestres que caminham pelo local. O perigo é iminente para quem passa pela região: alunos, crianças, pais e professores. O problema tem se estendido por meses.

A diretora do colégio Vera Lúcia Machado confirmou o problema para a Tribuna. Ela relata que o pedido para a reforma do muro já foi feito em março deste ano. Entretanto, a obra não começou até agora.

Vai ficar assim mesmo?

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seed/PR) informa que a situação “foi devidamente identificada e registrada pelo departamento de engenharia do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) em visita técnica recente”.

De acordo com a Seed, o projeto já foi elaborado. Mas a revitalização não começou porque duas árvores que estão perto do muro vão precisar ser cortadas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) ainda não aprovou a remoção.

Procurada, a SMMA afirma que o pedido da escola chegou no dia 18 de julho e está sendo analisado. “O processo está dentro do prazo e a análise será feita com agilidade por envolver o interesse público, por se tratar de um imóvel de escola estadual”, diz a secretaria em nota.

Assim que o corte das árvores acontecer, será possível prosseguir com a reforma do muro.

