Tem débitos com a Sanepar? Até a próxima segunda-feira (31) a empresa oferece condições especiais de parcelamento, para os clientes que aderirem ao programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip). A adesão pode ser feita por telefone (0800 200 0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail (atendimentoaocliente@sanepar.com.br) e pelo site da companhia.

Também é possível renegociar pessoalmente, indo até uma Central de Relacionamento da Sanepar. No Paraná, em 28 cidades as Centrais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 8h às 12h. Consulte a lista de centrais que têm horário estendido. Nas demais cidades, o horário é funcionamento é normal nas unidades.

Entre as vantagens do programa, conforme a Sanepar, estão:

A Sanepar ressalta que todas as cobranças pelos serviços prestados são feitas diretamente na fatura mensal. E mesmo nas negociações de débitos, com parcelamentos, os valores constam da fatura. “Não há cobrança em dinheiro por nenhum empregado da Companhia, nem pedido de transferência para contas bancárias”, esclarece a empresa.

