Bazar do Dia das Crianças tem itens a partir de R$ 4,90 em Curitiba

Dentro do espírito de solidariedade de quem acolhe e transforma a vida das crianças, que no dia 12 comemoram o seu dia, a Associação dos Amigos do HC realiza nos dias 9 e 10 de outubro o Bazar de Dia das Crianças. Toda a renda arrecadada será destinada ao Programa Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDICA), que presta assistência a crianças e adolescentes vítimas de violências.

Com realização das 9h às 17h, o bazar terá itens de vestuário feminino, infantil, calçados e brinquedos, com produtos a partir de R$4,90 e desconto de 5% para compras no PIX ou dinheiro. Para compras acima de R$70,00, haverá entrega de brindes ou descontos para as próximas compras.

Nos dias de bazar, os Amigos do HC realizam ainda brincadeiras gratuitas para as crianças, como amarelinha, bambolê, oficina de pintura de desenhos, massinha de modelar e peças para montar, além de animação com palhaços.

Dentre as atrações pagas estão carrinhos de pipoca doce gourmet, geladinho gourmet, algodão doce e pipoca salgada, pastel e coxinha, crepe, fondue e espetinho de morango, batata frita, dadinho de tapioca e anel de cebola.

Programa Dedica

O Programa Dedica, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, presta assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência grave ou gravíssima.

O Programa recebe crianças e adolescentes encaminhados pelo Complexo Hospital de Clínicas, pelo Ministério Público, Varas da Infância, Conselhos Tutelares, Delegacias e de outros centros de atendimento e proteção.

Presta assistência interdisciplinar gratuita, médica, psicológica, psiquiátrica, social, proteção legal e psicanalítica às vítimas, responsáveis e agressores, esses quando passíveis de tratamento.

O Bazar de Dia das Crianças – Amigos do HC será na Avenida Agostinho Leão Júnior, 336, Alto da Glória. 9 e 10 de outubro (quarta e quinta-feira), das 9h às 17h.